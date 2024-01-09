2024-01-09 15:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد النائب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2024)، خمسة أسباب رئيسية وراء حرائق المستشفيات في العراق، فيما اشار الى ضرورة بيان أسباب الحرائق عبر تحقيق مهنيّ شفاف.

وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حرائق المستشفيات في السنوات الماضية اودت بحياة العشرات في محافظات عدة بعضها شكل مأساة على مستوى البلاد نظرا لعدد الضحايا، لافتا الى ان" 5 اسباب رئيسية تقف ورائها منها عدم كفاءة الادارة وقلة التخصيصات المالية والفساد الذي يدفع الى احالة مشاريع تاهيل الى شركات ليست مختصة بالاضافة الى قلة تفاعل بعض المواطنين مع اجراءات السلامة العامة وهذا امر بالغ الخطورة بالاضافة الى الاهمال المتراكم لبعض الاجراءات تقود الى ما لا يحمد عقباه".

واضاف، ان" ماحدث في الديوانية وقبله بمحافظات اخرى صورة للمآسي التي تتكرر بفعل حرائق المستشفيات لكن التحقيقات التي جرت في حريق الحمدانية كانت شفافة ومهنية ورسمت خارطة طريق لمسار منصف حمل المسؤولية لكل جهة وحسب اختصاصها وهذا ما نأمل تكراره في الديوانية من اجل بيان اسباب التقصير ومن يقف وراء ماسي حقيقية تضرب عشرات الاسر بفقدان فلذات اكبادها".

واندلع مساء امس الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، حريق بمستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية أسفر عن وفاة 4 اطفال واصابة نحو 20 اخرين.

وفي السياق، وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، الى محافظة الديوانية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال، وفق بيان رسمي للوزارة.

وأعلن الوزير من الديوانية، أنه تم سحب يد مدراء الاقسام والجهات المعنية، مؤكدا أن التحقيقات جارية.

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، بأن سبب الحريق يعود الى "تماس كهربائي امتد الى النفايات وتسبب باختناق 21 طفلا من الخدج في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية".

وأشار المصدر، الى انه "تم تفريغ جميع صالات المرضى في النسائية والأطفال، ونقل جزء منهم الى مستشفى الحسين العام للولادة والجزء الاخر الى مستشفى الديوانية العام".