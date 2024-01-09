2024-01-09 16:02:58 - المصدر: خرائط ببجي

يقدم تحديث الإصدار 3.0 الجديد من ببجي موبايل ما يلي:

طور لعب ذات طابع خاص: يضم طور Shadow Force أسلوب لعب جديد وتغييرات في المناطق الحضرية الشهيرة في خرائط Erangel و Livik و Sanhok ، بالإضافة إلى خريطة ميترو رويال جديدة تضم قاعدة عسكرية مكسوة بالثلوج

أسلوب لعب جديد وتغييرات في المناطق الحضرية الشهيرة في خرائط و و ، بالإضافة إلى خريطة ميترو رويال جديدة تضم قاعدة عسكرية مكسوة بالثلوج إضافات وتحسينات على World of Wonder تشمل أجهزة اللعب والقوالب والكائنات التفاعلية الجديدة

تشمل أجهزة اللعب والقوالب والكائنات التفاعلية الجديدة تذكرة Royale Pass Ace الجديدة التي تشمل أزياء جديدة وسلاح قابل للترقية إلى جانب الدورة 6 الموسم 16 مع عناصر أسطورية جديدة

الجديدة التي تشمل أزياء جديدة وسلاح قابل للترقية إلى جانب الدورة 6 الموسم 16 مع عناصر أسطورية جديدة شراكة مشوقة قريباً في عالم ببجي موبايل

مزايا عيد الحب التي تشمل مواقع ذات طابع خاص لالتقاط الصور الرومانسية وعودة الدراجة المحبوبة ذات المقعدين

بغداد، العراق - 9 يناير 2023: أصبح التحديث الرئيسي المنتظر 3.0 متوفرًا الآن في لعبة ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شهرة في العالم. وسيتمكن اللاعبون حتى 11 مارس من المنافسة في Shadow Force، وهو طور لعب جديد ذو طابع خاص سينتشر في خرائط Erangel وLivik وSanhok، وسيجلب مجموعة كاملة من التغييرات والمحتوى الجديد.

ويشمل طور Shadow Force سلاحاً قوياً جديداً وهو سيف Shadow Blade الذي يستطيع اللاعبون استخدامه لضرب المزيد من الأعداء القريبين، كما يمكنهم استخدام مهارة Draw Slash للتحرك بسرعة باتجاه ساحة القتال أو بعيداً عنها ومهارة Assault Blade لصد جميع المقذوفات القادمة من الأمام بشكل مؤقت. وبالنسبة للمسافات الأطول، سيسمح Skytether Hook الجديد للاعبين بالتحليق في الهواء للاقتراب بسرعة من الأعداء المطمئنين أو الهروب من المواقف الصعبة في لمح البصر. وبالنسبة للاعبين الذين يتبعون نهجاً تكتيكياً أكثر، يعد Proxy Scout الجديد عنصراً رائعاً يرسل مستكشفاً وهمياً يمكن التحكم به واستخدامه ليُشغل الأعداء وجمع المعلومات بأمان.

تمت إعادة تصميم العديد من المناطق الحضرية الكلاسيكية في الخرائط، مثل Yasnaya Polyana و PrisonوGeorgopol. كما أضيفت مباني جديدة وأجريت تغييرات على المباني الحالية، لمنح اللاعبين تجارب عبور وجمع غنائم جديدة. وستحتوي بعض المباني أيضاً على مستودعات الإمدادات وأبواب التمويه التي يستطيع اللاعبون اكتشافها وجمع الغنائم الإضافية من خلالها.

ويوفر تحديث الإصدار 3.0 أيضاً مجموعة متنوعة من التحسينات على الوضع الإبداعي World of Wonder، وتشمل خيارات التخصيص الجديدة والقوالب والكائنات التفاعلية والمزيد. وتمت إضافة أجهزة اللعب الجديدة أيضاً، لتشمل جهاز عرض افتراضي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد للشخصيات وجهاز نشر العدو البشري لتصميم أعداء بشريين في وضع اللاعب ضد البيئة.

وإضافةً إلى ذلك، يضم التحديث Arctic Base، وهي خريطة الميترو رويال الجديدة التي طال انتظارها وتتركز أحداثها في قلعة عسكرية ثلجية وسيتم إطلاقها في اللعبة بتاريخ 11 يناير، وتضم أعداء جدد من الدبابات والقادة وبندقيات هوائية خفية عالية الضغط وعمليات تدمير للمنطقة وإلإمكانية استخدام الحبال الانزلاقية وأكثر من ذلك بكثير!

وستكون تذكرة Royale Pass Ace الجديدة متاحة من 14 يناير وحتى 16 مارس. ويمكن للاعبين إكمال مهام رويال باس لزيادة رتبتهم والحصول على مكافآت مثل الملابس الملونة والمخصصة الجديدة وسلاح القتال القابل للترقية واللمسات النهائية الجديدة للسكوتر والمزيد. وسيستمر الموسم الجديد أيضاً في هذه الفترة يإطلاق العناصر الأسطورية الجديدة التي تشمل نظارات C6S16 ومجموعة C6S16 وقناع C6S16 وغطاء C5S14 وC6S16 - M24.

وستحتفل اللعبة بالعام القمري الجديد بدءاً من 9 فبراير حيث سيشهد اللاعبون هدايا التنّين Dragon’s Blessing التي ستحل محل الإنزالات الهوائية. وسيكون لها تأثير البرق عند ظهورها وقد تحتوي أيضاً على هدية تنين خاصة. وستتم بمناسبة عيد الحب إضافة نسخة جديدة ومحسنة من الدراجة المحبوبة ذات المقعدين إلى اللعبة، بالإضافة إلى بيض عيد الفصح والمواقع ذات الطابع الخاص للحصول على فرص التقاط الصور الرومانسية والمزيد.

وسيتم الكشف عن تعاون مشوق مع بعض الشخصيات المحبوبة قريباً إلى جانب شراكات جديدة كلياً. ترقبونا لمعرفة المزيد من المعلومات!