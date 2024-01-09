2024-01-09 16:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، عن موعد البدء بتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "موعد تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، سيكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي ورسمي، وهذا الأمر سيتم حسمه خلال أسبوعين كحد أقصى بعد المصادقة على النتائج".

وبين الفتلاوي أن "هناك أجواءً سياسية إيجابية للإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، وقوى الإطار التنسيقي متفاهمة ومتفقة فيما بينها بهذا الخصوص، كما لديها تواصل مع الجميع الشركاء من أجل الإسراع بتشكيل الحكومات بعد المصادقة على النتائج".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهائها من بإرسال الطعون إلى الهيئة القضائية وبانتظار الإجابة عليها خلال مدة 10 أيام.