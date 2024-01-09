ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

2024-01-09 16:18:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 153450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153350 ديناراً مقابل 100 دولار.