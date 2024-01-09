ميمي: هدفنا العودة لبغداد بكأس آسيا

2024-01-09 16:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد نجم المنتخب الوطني مهند علي، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، أن هدف أسود الرافدين، هو العودة لبغداد بكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخ العراق.

وكان منتخب العراق، حقق لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه 2007 بقيادة النجم الأسطوري يونس محمود، مثل مهند علي الملقب بـ"ميمي"، نجم الشرطة العراقي.

وتنطلق كأس آسيا يوم الجمعة في قطر، وتستمر حتى 12 فبراير/شباط المقبل، ويلعب العراقي في المجموعة الرابعة مع فيتنام، وإندونيسيا، واليابان.

وقال علي: "سنبذل كل الجهد من أجل إسعاد الجماهير العراقية، بتحقيق أفضل النتائج في المحفل القاري والعودة إلى بغداد بكأس آسيا للمرة الثانية".

ورأى "ميمي"، أن "صانع الألعاب بشار رسن، محترف قطر القطري، أبرز لاعب بوسط الرافدين"، مشيرًا إلى أن "المنتخب العراقي قادر على المنافسة على اللقب"، متمنيًا مواجهة قطر في ثمن النهائي.

وتوقع ميمي، أن يسجل أيمن حسين في شباك إندونيسيا، خلال المواجهة الافتتاحية في دور المجموعات.

ووصف مهند، نجوم منتخب العراق بعدة صفات، حيث قال: "(المشاكس) أمير العماري، و(الهادئ) أحمد علي، و(الوسيم) علي عدنان، و(المايسترو) زيدان إقبال، و(القناص) علي جاسم، و(الفنان) بشار رسن".