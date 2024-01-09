التخطيط تكشف سبب تدني نسبة الانجاز في مدخل مهم لبغداد (صور)

2024-01-09 16:29:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، عن سبب تدني نسبة الإنجاز في مشروع تطوير مدخل مهم للعاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إنّ "فرق المتابعة الميدانية المُتخصصة في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية، نفذت زيارة موقعية إلى مشروع إعادة تأهيل وتطوير مدخل بغداد الشمالي (بغداد-نينوى) بهدف الإطلاع على واقع سير العمل في مراحل تنفيذ المشروع، وتشخيص المعوقات والمشكلات التي تعيق إنجازه".

وأضاف، إنّ "المشروع شهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة العمل ونسب الإنجاز التي وصلت إلى أكثر من 30%، في مختلف المكونات".

وأشار البيان إلى، إنّ "المشروع يتضمن إعادة و تأهيل وتوسعة الطريق وتطويره بطول 33 كيلومترا، وبعرض 15 مترا، الذي يمتد من مُجسر المصابيح إلى منطقة النباعي مع إنشاء مسارين إضافيين لكل مُمر للذهاب وللإياب، ليُصبح بثمانية مسارات، أربعة للذهاب ومثلها للإياب، ووضع حاجز كونكريتي فاصل بين الممرين، إضافة إلى نصب أعمدة أنارة حديثة، وإنشاء جزرة وسطية".

وبين، إنّ "المشروع سيُسهم عند اكتماله بتوفر مسارات امنة ولائقةً بمدينة بغداد ،وفك الإختناقات وتقليل الحوادث المرورية" لافتا إلى "وجود عدة تعارضات على المشروع، تمثلت بوجود أبنية واسيجة قديمة تقع ضمن مساحة التوسعة".

ودعا البيان "الجهات المعنية إلى إزالة هذه التعارضات، بغية إنجاز المشروع وفق التوقيتات الزمنية المُحددة وإدخاله الخدمة".



