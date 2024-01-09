2024-01-09 17:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ما زالت ظاهرة "المطبات" في شوارع بغداد وجسورها وفيها غيرها أيضاً من المدن العراقية، مشكلة مقلقة لأصحاب السيارات فهي أحياناً تكون سبباً لحوادث سير مميتة، إلى جانب الأضرار المادية التي تُلحقها بالسيارات.

عدسة وكالة شفق نيوز وثقّت "مطباً" في جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد يضطر سائقو السيارات إلى تجنبه دفعاً للأضرار إلا أن البعض منهم قد لا يجد مساحة لتفاديه فيضطر إلى عبوره ببطء شديد مما يتسبب بزحام مروري فوق الجسر الذي يربط منطقتين في بغداد هما بطبيعة الحال مزدحمتان طوال النهار.

وبعد أن كان الطريق السريع "سريع محمد القاسم" الذي يتوسط بغداد مسرحاً للمطبات وبالأخص في المفاصل التي تربط أجزاءه "جوينات" واستغرق العمل فيه عدة أشهر وما زال مستمراً، يأتي جسر الأحرار ليعيد المعاناة نفسها في قلب العاصمة.