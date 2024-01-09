مقتل عناصر في عصابات داعش بضربات جوية في وادي الشاي

2024-01-09 17:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بضربات جوية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه "تم قتل عدد من عناصر داعش الإرهابية، بضربات جوية نفذتها طائرات F16 في وادي الشاي بمحافظة كركوك".