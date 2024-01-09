الداخلية تعلن قرب إطلاق وجبة جديدة من التعيينات بصفة عقد

2024-01-09 18:34:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فليح العبيديأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين مطلع الشهر المقبل، فيما أشارت إلى قرب إطلاق وجبة جديدة من التعيينات بصفة عقد.وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية تسلمت العام الماضي الملف الأمني بشكل نهائي في خمس محافظات وهي: واسط والمثنى والديوانية وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف".وأضاف الخالدي، "الوزارة ستكون جاهزة لتسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين بداية الشهر المقبل، حيث سيتم استبدال قيادة العمليات بقيادة الشرطة".و بشأن التعيينات الجديدة، أكد الخالدي، أن "هناك وجبة جديدة من التعيينات بصفة عقد في وزارة الداخلية بنفس عدد وكمية العقود السابقة".