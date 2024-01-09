بغداد.. القبض على شخصين أحدهما منتسب يزودان العمال الأجانب بتأييدات عمل مزورة

2024-01-09 19:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما منتسب بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد، لتزويدهما عمال مصريين بتأييدات عمل مزورة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نصبت كميناً محكماً في الشارع التجاري بمنطقة السيدية، أسفر عن إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما منتسب في وزارة الداخلية، بتهمة تزويد عمال مصريي الجنسية تأييدات عمل مزورة"، موضحا أن القبض عليهما تم "بالجرم المشهود".

وبين المصدر، أن تلك التأييدات المزورة تستخدم لتحويل الأموال خارج العراق"، مشيرا الى ان "التنسيق بينهم يتم عن طريق تطبيق واتساب".

واشار المصدر الى "تسليم المتهمين اصولياً الى جهاز الأمن الوطني - مديرية الأمن الاقتصادي بوصل استلام".