الدفاع توجه دعوة لذوي شهداء سبايكر
2024-01-09 19:06:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
مديرية الخدمات الشخصية تدعو ذوي شهداء سبايكر الحضور لاستلام مستحقاتهم
تدعو مديرية الخدمات الشخصية ذوي شهداء سبايكر المدرجة أسماؤهم في القوائم أدناه، مراجعة مديرية الخدمات الشخصية
مع حضور كافة الورثة المذكورين بالقسام الشرعي ماعدا القاصرين لغرض استلام فروقات الرواتب السابقة،
مستصحبين معهم المستمسكات التالية
1- قسام شرعي مصادق 2024
2-المستمسكات الثبوتية للورثة
3-حضور اصحاب العلاقةالمذكورين بالقسام الشرعي
4- شهادة وفاة
5- جلب المستمسكات مستنسخة لنسختين بفايل مانيلا