الجهد الخدمي يحدد الأسبوع المقبل موعدا للدخول إلى محافظة ذي قار

2024-01-09 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحدد فريق الجهد الخدمي والهندسي، الاثنين من الأسبوع المقبل، موعدا لدخول آلياته الى محافظة ذي قار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة الى المحافظة.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني خلال ترؤسه اجتماعا للفريق وفق بيان صادر عنه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أكد أن "خطة ذي قار ستشمل المناطق الأكثر حرمانا وسيتم تحديد المناطق بالتنسيق مع المحافظة".وأضاف الحساني، أن "فريق الجهد الخدمي سيستنفر جميع إمكاناته للدخول بقوة وسيسهم بشكل فاعل بإعمار المحافظة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".