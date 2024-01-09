الديوانية تعلن المباشرة بقطع حصة السلة الغذائية خلال الشهر الجاري

2024-01-09 19:44:11 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع الديوانية، اليوم الثلاثاء، إنجاز تجهيز جميع مفردات السلة الغذائية للشهر الجاري، مؤكدة وجود خزين إستراتيجي يكفي لعامين.وقالت مديرة الشركة، منى كاظم البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة باشرت بقطع حصة الرعاية الاجتماعية وكذلك السلة الغذائية وتوزيعها سيكون بواقع سلتين بدفعة واحدة للوكلاء"، مؤكدة، "إنجاز جميع مفردات السلة الغذائية، استعداداً لتوزيعها على المواطنين خلال الشهر الجاري".وأضافت، أن "السلة الغذائية بمفرداتها الأساسية والإضافية، كان لها دور مهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، إضافة إلى دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، لمواجهة غلاء المعيشة".وأكدت، أن "مخازن الشركة تضم خزيناً إستراتيجياً يغطي لمدة سنتين إضافيتين".