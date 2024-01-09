2024-01-09 20:37:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، أن العراق مقبل على موجة أمطار إضافة الى غبار في مناطق متفرقة خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بحسب التوقعات فان بعض المدن العراقية سوف تتعرض لمنخفض ممطر تدريجياً أولى ساعات هذه الليلة في الأقسام الشمالية يؤدي إلى تساقط أمطار بين متوسطة وتشتد في مدن كركوك وأربيل وأجزاء أخرى".

وأضاف انه "كما تتحرك فجر وصباح الغد في الأقسام الوسطى في جنوب تكريت وأجزاء من العاصمة بغداد والأنبار، وتنتقل الحالة لاحقاً فجر الخميس في مدن الفرات الأوسط والأقسام الشرقية".

وتابع الراصد الجوي ان "درجات الحرارة متذبذبة ومقاربة مع نشاط الرياح اتجاه جنوبية مثيرة للغبار المحلي هذه الليلة ونهار الغد شرقي البلاد".