بعد مناشدة رئيس الوزراء ووزير الداخلية.. تأمين خروج لاعبي فريق الشرطة السلوي من قاعة نادي زاخو

2024-01-09 20:50:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارأعلنت إدارة نادي الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، استجابة رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمناشداتها بتأمين خروج لاعبي فريقها السلوي من قاعة نادي زاخو بعد محاصرتهم من قبل الجماهير وتعرضهم للضرب، مشيرة إلى أنهم في مكان آمن حالياً وسيعودون لبغداد.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تحسين الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مباراة فريق الشرطة لكرة السلة مع نظيره زاخو بقاعة النادي في محافظة دهوك شهدت تطورا تمثل باعتداء جماهير النادي على لاعبينا".وأضاف، أن "الجماهير نزلت إلى ساحة المباراة وانهالت بالضرب المبرح على اللاعبين المحليين والمحترفين قبل نهاية المباراة، فيما لم تتمكن القوة الأمنية المكلفة بحماية قاعة المباراة من الوقوف بوجه الجماهير التي حاصرت لاعبينا لأكثر من ساعتين دون رادع".وتابع، إن "اللاعبين تعرضوا لإصابات بليغة وبينهم اللاعب حسان علي"، مشيراً، إلى أن "إدارة النادي ناشدت محافظة دهوك واتحاد السلة دون أن يتغير شيء".وأكد، أن "إدارة النادي وجهت نتيجة تطورات الموقف مناشدة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وبعد هاتين المناشدتين تم تأمين خروج اللاعبين عبر عجلات قوة أمنية خاصة كلفت بمتابعة الموضوع وتم إيصال اللاعبين إلى مكان آمن حيث مقر إقامتهم وسيتم إعادتهم إلى بغداد في الساعات القليلة المقبلة".وتوقفت المباراة قبل 6 دقائق من نهايتها، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم الشرطة على زاخو 69-61، قبل نزول جماهير زاخو لأرضية المباراة.