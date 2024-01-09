الأنبار: 145 مشروعا في المحافظة ضمن خطة العام الحالي

2024-01-09 21:14:00 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلن صندوق إعادة الإعمار في الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن عدد المشاريع المنجزة خلال العام الماضي في المحافظة، فيما أشار إلى أن هناك 145 مشروعا سيتم تنفيذها خلال خطة العام الحالي.وقال مدير الصندوق أنس غسان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق إعمار المناطق المتضررة عمل على 146 مشروعاً ضمن خطة عام 2022 /2023 أنجز منها 75 مشروعاً".وأضاف، أن "المشاريع تضمنت عدة قطاعات منها: قطاع الماء والكهرباء والمدارس والجامعات التعليم والصحة والتربية كما أن هناك ايضاً قطاعات أخرى للبنية التحتية تم إنجازها من قبل صندوق إعادة الإعمار في المدة من عام 2022 /2023" ، لافتا، إلى أن "هناك خطة مستقبلية لصندوق إعادة الإعمار خلال سنة 2024 ويبلغ أعداد المشاريع فيها 145".