صندوق المشاريع الصغيرة يحدد قيمة قروض مستفيدي الحماية الاجتماعية

2024-01-09 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، اليوم الثلاثاء، تخصيص نسبة 25% للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، من كل وجبة قروض تمنحها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما حدد قيمة القرض.وقال مدير صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل حسن عبد الجليل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنذ البدء بتطبيق البرنامج الحكومي نفذت برنامجاً لتقديم القروض للمستفيدين من شبكة الإعانة الاجتماعية وتم تخصيص حصة ضمن وجبات القروض بنسبة 25% من كل وجبة تطلق الى فئة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية".وأضاف، أنه "تم فتح واجهة تقديم الكترونية من قبل هيئة الحماية الاجتماعية لغرض التقديم إلى المنصة التي أطلق عليها (مظلتي) وعبر قناة (ارزاق)، وتقدم عدد كبير من المواطنين لغرض الشمول وتم إطلاق اول وجبة خلال شهر تشرين الثاني العام الماضي، وتجري حالياً مراجعة من تقدموا وإرسال رسائل نصية للمشمولين ضمن الوجبة ويتم حالياً استقبالهم من قبل دائرة العمل والتدريب المهني قسم القروض في بغداد والمحافظات".وأضاف عبد الجليل، أن "الوجبة الأولى اطلقت عبارة عن أربع وجبات معاً لأن التخصيص وردنا نهاية السنة المالية، وبالسنة الحالية والسنة اللاحقة سيتم الاطلاق على شكل اربع وجبات، وتم تعزيز رأس مال الصندوق بمبلغ 400 مليار عراقي لكل سنة ضمن الموازنة العامة، وستخصص 100 مليار لفئة مستفيدي الحماية الاجتماعية، بمعدل 35 مليونا لكل مقترض، سواء المستفيدين من الحماية الاجتماعية او الفئات الأخرى الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة البيانات، ويشترط بالمشمول أن يكون عمره 18-55 سنة وكذلك القرض يمنح على شكل دفعتين بموجب كفالة موظف أو متقاعد أو أو عسكري او قوات الأمن الداخلية أو المتقاعد من الضمان الاجتماعي".وتابع أنه " يتم تدريب المتقدم للقرض بدورة بسيطة في ريادة وابتكار الأعمال قبل منحه القرض وعلى دفعتين، الأولى لا تتجاوز 40% من قيمة القرض استناداً إلى دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المقترض إلى اللجان المختصة في الدائرة وأقسامها، وبعد ذلك يتم الكشف على المشروع وتثبيت موقعه الكترونياً لتتم المتابعة المستمرة وبعدها يتم صرف الدفعة الثانية دون حاجة الى مراجعة المقترض مرة ثانية الى الوزارة لغرض ترويج معاملة جديدة، إذ أن توصية اللجنة الميدانية الزائرة للمشروع تكون بمنحه الدفعة الثانية وهو المبلغ المتبقي من قيمة القرض".