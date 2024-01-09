السيد الحكيم يؤكد ضرورة تطوير جهاز الشرطة وتقليل الاعتماد على الجهد البشري

2024-01-09 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة تطوير جهاز الشرطة وتقليل الاعتماد على الجهد البشري.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بارك له ومن خلاله لمنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة العراقية ، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل الوزارة ضباطا ومراتب في استتباب الأمن، كما ترحمنا على شهدائهم الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن العراق.ودعا إلى إنصاف منتسبي وزارة الداخلية من حيث تعديل سلم الرواتب ورفع الراتب الأسمي ليتسنى للمحالين إلى التقاعد التمتع براتب مجز أسوة بأقرانهم المدنيين، مطالبا بتوفير سكن لائق للجميع كأبسط حق يحصل عليه المنتسب خلال خدمته الطويلة للدولة العراقية.وشدد على تطوير جهاز الشرطة وتقليل الاعتماد على الجهد البشري وتعويضه بالأنظمة الحديثة والألكترونية، مؤكدا على تقليل مظاهر العسكر في المدن واستبدالها بالجهد الاستخباري.وحذر من تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر وتعاطي المخدرات، مؤكدا أهمية تحديث الطرق في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ومنها استهداف الرؤوس الكبيرة لهذه التجارة المدمرة للمجتمع.وتابع: كما دعونا للاهتمام بالشرطة المجتمعية وتمكينها ليتسنى لها معالجة الإشكالات الاجتماعية قبل وصولها إلى مرحلة المحاكم ، دعونا أيضا للاهتمام بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين، فكما هو معلوم أن وزارة الداخلية ترافق المواطن من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته، وشددنا على الحوكمة والتطبيقات الحديثة في إيصال هذه الخدمات.