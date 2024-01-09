الحكيم يدعو وزير الداخلية الى استهداف الرؤوس الكبيرة "للتجارة المدمرة"

2024-01-09 22:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، وزارة الداخلية الى "استهداف الرؤوس الكبيرة" في تجارة المخدرات.

وأفاد بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان الحكيم "وخلال لقائه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبارك له ومن خلاله لمنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة العراقية، وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل الوزارة ضباطا ومراتب في استتباب الأمن، كما ترحم على شهدائهم الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن العراق".

ودعا الحكيم وفقاً للبيان إلى "إنصاف منتسبي وزارة الداخلية من حيث تعديل سلم الرواتب ورفع الراتب الأسمي ليتسنى للمحالين إلى التقاعد التمتع براتب مجز أسوة بأقرانهم المدنيين، كما طالبنا بتوفير سكن لائق للجميع كأبسط حق يحصل عليه المنتسب خلال خدمته الطويلة للدولة العراقية".

وشدد أيضا على "تطوير جهاز الشرطة وتقليل الاعتماد على الجهد البشري وتعويضه بالأنظمة الحديثة والألكترونية" مؤكدا على "تقليل مظاهر العسكر في المدن واستبدالها بالجهد الاستخباري".

وحذر الحكيم من "تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر وتعاطي المخدرات" مؤكدا "أهمية تحديث الطرق في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ومنها استهداف الرؤوس الكبيرة لهذه التجارة المدمرة للمجتمع" داعيا "للاهتمام بالشرطة المجتمعية وتمكينها ليتسنى لها معالجة الإشكالات الاجتماعية قبل وصولها إلى مرحلة المحاكم".

ودعا أيضاً "للاهتمام بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين، فكما هو معلوم أن وزارة الداخلية ترافق المواطن من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته" مشدداً على "الحوكمة والتطبيقات الحديثة في إيصال هذه الخدمات".



