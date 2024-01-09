2024-01-09 22:46:11 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ فاطمة رحمةنظمت الهيئة العربية للمسرح، معرضاً للكتاب، في إطار فعاليات مهرجان المسرح العربي الرابع عشر، في صالة مسرح الرشيد.وقالت مسؤولة المعرض أمل غصين لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المعرض تقليد ثابت في كل مهرجان عربي"، مؤكدة، أن " عدد الكتب المعروضة هنا في دورة بغداد 300 عنوان، تشمل الدراسات والترجمة، النصوص الفائزة بمسابقة التأليف وهي للكبار والاطفال، نصوص مسرحية لكتاب عرب، وثائق وثقافة مسرحية، ومجلة المسرح العربي، الكتب للبيع ولكن باسعار مخفضة، وخاصة للطلاب فهي تباع بشكل مخفّض".وأضافت، أن "المعرض اقيم بإشراف مستشار الهيئة العربية للمسرح يوسف عايدابي، الذي أسهم بإختيار وتقرير النشر حسب الموضوعات وليس الاسماء، وعادة ما لا يستكتبون احداً ولا يحددون الكتابة في موضوع معين، يستقبلون موضوعات الاطاريح والرسائل (الدكتوراه والماجستير)، من جهات ومن اشخاص وتدفع الى لجنة النشر، وهم عادة يفضلون إيجاد كتابات جديدة ومتجددة وليست أكاديمية صرفة لان الاخيرة لايقرأها كل الناس، لأنها جافة".