وزير الداخلية يكرم شرطي مرور ألقى القبض على قاتل في بغداد

2024-01-09 23:16:01 - المصدر: واع

بغداد – واعكرم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أحد المتطوعين بصفة عقد في بغداد الكرخ، بعد أن ألقى القبض على متهم أقدم على قتل شخص.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كرم أحد الشجعان من المتطوعين بصفة عقد في قاطع مرور اليرموك ضمن شرطة مرور بغداد الكرخ، بعد أن ألقى القبض على متهم أقدم على قتل شخص، إذ تمكن وهو يعمل على تنظيم حركة السير من القفز على المجرم وهو يستقل دراجة نارية وأخذ المسدس الذي استخدمه في ارتكابه الجريمة، وجاءت عملية إلقاء القبض بالتعاون مع الشرطة الاتحادية".وأشاد الوزير ، بهذه الشجاعة التي تجسدت بهذا المنتسب الذي نفذ القانون بشكل يرسم ملامح المستقبل المشرق والمتميز للمتعين بصفة عقد في وزارة الداخلية".