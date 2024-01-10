ثنائي أجنبي يقترب من مغادرة اتحاد جدة

2024-01-10 07:28:07 - المصدر: واع

متابعة - واعاقترب ثنائي اتحاد جدة، البرازيليان مارسيلو جروهي ورومارينيو دا سيلفا، من مغادرة العميد بالانتقالات الشتوية الحالية، بعد دخولهما الفترة الحرة في عقديهما.ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن البرازيليين رومارينيو دا سيلفا ومارسيلو جروهي، يدرسان حاليا العروض المقدمة لهما بعد دخولهما الفترة الحرة، التي تسمح لهما بالتوقيع لأي ناد دون العودة إلى الاتحاد.وأشارت إلى أن رومارينيو لديه عروض من الشباب السعودي، والسد القطري، مع ناديين من تركيا والإمارات، مضيفة أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين اللاعب والليوث، والعائق الوحيد، هو مدة العقد بين الطرفين.وأكدت أن اللاعبين سينضمان إلى معسكر الفريق الاتحادي المقبل خلال فترة التوقف الجارية لحين اتخاذ قرارهما النهائي.وأفادت بوجود توجه لدى إدارة شركة نادي الاتحاد للإبقاء على 8 أجانب ضمن قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ تضم حاليا 10 لاعبين.وشددت الصحيفة على أنه ستتم إعادة قيد المدافع المصري أحمد حجازي في قائمة الأجانب الثمانية بنظام رابطة دوري المحترفين.