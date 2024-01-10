أكثر من 4 دولارات .. انخفاض أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

2024-01-10 08:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط ، الأربعاء ، على رغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 4.13 دولارات ليصل الى 68.81 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 4.13 دولارات ليصل الى 71.36 دولارا .ً

وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد صعودها قرابة 2% أمس الثلاثاء، وسط إشارات على استمرار انخفاض المخزونات الأميركية، وفي ظل توقعات رسمية تشير إلى عجز عالمي محدود هذا العام.