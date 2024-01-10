جردة حساب لأهداف العراق في آسيا.. عام 1972 الأقل و2015 الأكثر

2024-01-10 10:06:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يتبقَ سوى يومين على انطلاق بطولة آسيا المقررة في قطر بعد غد الجمعة، وتترقب عيون العراقيين باشتياق إلى الدوحة، العاصمة القطرية التي تستضيف نهائيات كأس آسيا للمنتخبات.

وفي هذا الصدد، أجرت وكالة شفق نيوز، جردة حساب للأهداف التي سجلها العراق في جميع النسخ التي شارك بها.

في أول نسخة شارك العراق فيها عام 72 في تايلاند، سجل المنتخب العراقي فيها هدفاً واحداً وهي اقل نسبة تسجيل للعراق.

وفي نسخة عام 1976 سجل العراق 3 أهداف، وفي نسخة عام 1996 سجل منتخب العراق 6 أهداف، وفي نسخة عام 2000 سجل 5 أهداف، وفي نسخة 2004 سجل العراق 6 أهداف، وفي نسخة عام 2007 سجل 7 أهداف.

بينما سجل العراق في نسخة عام 2011، ثلاثة أهداف فقط، وفي نسخة عام 2015 التي جرت في الأردن، سجل منتخب العراق أعلى نسبة من الأهداف خلال مشاركاته الآسيوية التي وصلت إلى 8 أهداف، وفي آخر نسخة عام 2019 سجل منتخب العراق 6 أهداف.

وتقدم المنتخب العراقي لكرة القدم، خمسة مراكز في آخر تصنيف دولي أجري قبل انطلاق بطولة آسيا، ليحتل المركز الثالث والستين عالمياً والسابع عربياً، بعد ان تولى الإسباني خيسوس كاساس مهمة تدريب المنتخب في 6 تشرين الثاني 2022.