2024-01-10 11:07:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عدد الأضابير المنجزة للجنتين المركزيتين الأولى والثانية لتعويض المتضررين لسنة 2023.

وبلغ عدد الأضابير المُنجزة للجنة المركزية الأولى (42) إضبارة في جميع المحافظات، وبلغت المبالغ المصروفة (1.651.000.000) مليارا وستمئة وواحدا وخمسين مليون دينار، فقط، فيما بلغ عدد الأضابير المنحزة للجنة المركزية الثانية (573) إضبارة، وبلغت المبالغ المصروفة (15.047.022.625) خمسة عشر مليارا وأربعة وسبعين مليونا واثنين وعشرين ألفا وستمئة وخمسة وعشرين دينارا، فقط.

وتواصل اللجنتان، إنجاز الأضابير الخاصة بالمشمولين بالتعويض على وفق القانون رقم (20 لسنة 2009)، استناداً إلى توجيه الأمين العام لمجلس الوزراء، د. حميد نعيم الغزي، ضمن خطة سنة 2024، بأهمية إنجاز الأضابير للمواطنين المشمولين.





الأمانة العامة لمجلس الوزراء

يتبع ...