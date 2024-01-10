بمشاركة محلية ودولية واسعة.. معرض بغداد يفتتح دورته الـ47 اليوم

2024-01-10 11:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، عن معرض بغداد الدولي سيفتتح دورته الـ47 عصر اليوم بمشاركة 850 شركة مختلفة من 20 دولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة شفق نيوز، إن "المملكة العربية السعودية تعتبر الراعي الرسمي للمؤتمر حيث ستشارك بـ140 شركة".

وبين أن "8 دول عربية و12 دولة أجنبية ستشارك في المعرض وهي السعودية والإمارات والأردن ومصر وسوريا وعمان وفلسطين، فيما ستشمل الدول الأجنبية إسبانيا والهند وباكستان وإندونيسيا وتايلند والجيك وأذربيجان والفلبين وغيرها".

وأشار حنون إلى أن "المعرض يستمر لمدة 10 أيام ابتداءً من اليوم وينتهي في 19 من الشهر الجاري"، مؤكداً "نحن نسعى من خلال هذا المعرض لإقامة شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والدولي".