2024-01-10 11:40:13 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الفنان الفلسطيني حسين نخلة، اليوم الأربعاء، أن المقاومة الثقافية سلاح ضد الاحتلال، مؤكداً أنه من عشاق المسرح العراقي.وقال نخلة خلال لقاء أجرته معه وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق، يعد بلده الثاني، وبدعوة من الهيئة العربية للمسرح سيشارك في الدورة الـ14 للمهرجان الذي يقام هذا العام على أرض بغداد".وأوضح، أن "المسرح الفسطيني، يحمل خصوصية المقاومة وما يدور في المجتمع الفسطيني اجتماعياً وسياسياً"، منوهاً بأن "الكلمة في مكانها الصحيح على خشبة المسرح والسينما والرواية تعادل رصاصة".واستطرد، أن "الثقافة مهمة جداً وهناك الكثير من الفنانين المقاومين ممن تعرضوا للاعتقال والموت والمطاردة على مدى سنوات من الاحتلال الإسرائيلي، ومازالت المقاومة والمقاومة الثقافية مستمرة".وأعرب، عن "أمله بأن يعي الفنان والشعوب العربية أهمية المقاومة الثقافية"، لافتاً الى أن "عملاً بعنوان (مترو غزة) ستقدمه مجموعة من الفنانين الذين حضروا من مخيم (جنين) المحتل".وتابع، "أنا من عشاق المسرح العراقي، ولدي عمل مسرحي بعنوان (حفار القبور) المومس العمياء وهو مأخوذ من أشعار بدر شاكر السياب، من إعداد الفنان العراقي حازم كمال الدين".