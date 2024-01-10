صلاح الدين: أسعار المواد الغذائية المدعومة أقل بنسبة 25 بالمئة عن السوق

2024-01-10 11:48:00 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأوضحت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، آلية السيطرة على أسعار السوق، فيما أشارت الى أن أسعار المواد الغذائية المدعومة أقل بنسبة 25 بالمئة عن السوق.وقال معاون مدير فرع الشركة ضياء الفحل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع محافظة صلاح الدين تقوم بتوزيع مفردات السلة الغذائية الوجبة العاشرة إذ انطلق التوزيع في بداية العام الحالي، حيث يكون التوزيع على الوكلاء في عموم المحافظة ويبلغ عددهم 1200 وكيل"، مبيناً أن "مواد السلة الغذائية متكونة من (السكر ومادة الرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والبقوليات ومادة العدس)".وأضاف، أن "فرع الشركة مستمر أيضاً بتوزيع حصة الرعاية الاجتماعية الثانية عشرة حسب الكشوفات التي تصل إلينا"، موضحاً أن "مواد حصة الرعاية الاجتماعية تضمنت (طحين الصفر وكذلك السكر وزيت الطعام ومادة الشاي وحليب الكبار)".وتابع أن "فرعنا مستمر كذلك بالنزول في بعض الأوقات الى السوق بفرق جوالة لبيع المواد الغذائية بسعر مدعوم وخاصة مادتي الدجاج وبيض المائدة بالإضافة إلى زيت الطعام وطحين الصفر نوع داتوا وهو من النوعية الجيدة جداً، وكذلك مستمر بالبيع في المنتدى التسويقي الموجود في الفرع بالمواد الغذائية المنافسة للسوق المحلية" ،لافتاً إلى أنه "يتم البيع حالياً بأقل من سعر السوق بنسبة 25% حسب توجيهات وزير التجارة وتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية".