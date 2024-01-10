بطموح التعويض.. النفط يلاقي اتحاد أهلي حلب اليوم بسلة وصل

2024-01-10 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتتجه أنظار محبي كرة السلة اليوم الأربعاء، إلى قاعة الشعب للألعاب الرياضية في العاصمة بغــداد، التي تحتضن مباراة النفط وضيفه اتحاد أهلي حلب السوري في الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن رابع جولات النسخة الثانية لدوري السوبر لغربي آسيا (وصل)، لحساب المجموعة الأولى من المنافسة.ويأمل الجهاز الفني للنفط استغلال عاملي الأرض والجمهور سعياً لتحقيق أول فوز لهم في الموسم ضد اتحاد أهلي حلب، وتعويض خسارة الجولة الماضية من البطولة أمام غورغان الإيراني (59– 100).ويتحتم على النفط الذي يتذيل ترتيب المجموعة من دون أي رصيد من النقاط، الفوز في مواجهاته الثلاث المقبلة، إذا ما أراد حجز مقعد في الأدوار النهائية.ويبدو أن ممثلنا في المسابقة يمتلك فرصة لتصحيح المسار وتسجيل بداية جيدة، لا سيما أن المباراة السابقة التي جمعتهما انتهت بفارق 7 نقاط فقط للفريق السوري.