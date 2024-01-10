2024-01-10 11:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن الحكومة التي يرأسها ماضية في عجلة الأعمار والبناء في البلاد رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.

جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه العمل في مشروع جسر متعدد المسارات على نهر دجلة في الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقال السوداني في كلمته، إن "الحكومة العراقية تواجه الكثير من التحديات، وهناك من يحاول أن يشغلنا بهذا الملف أو ذاك، ولكنه يواجه إرادة وعزيمة صلبة بالاستمرار في هذه المنهجية بالعمل بما يخص تنفيذ المشاريع".

وأضاف "نعاهد شعبنا بأننا لن نتراجع عن العمل ولن تستطيع أي قوة أن توقف عجلة الإعمار التي بدأت".