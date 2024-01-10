2024-01-10 12:15:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، مصرع واصابة 20 شخصًا بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" 4 مدنيين بينهم 3 من اسرة واحدة لقوا مصرعهم واصيب 16 اخرين بينهم اطفال ونساء في 9 حوادث سير خلال اقل من 24 ساعة في طرق مختلفة من ديالى".

واضاف، ان" زخم حوادث السير مرتفع جدا في ديالى وتتصدر 3 طرق برية احصائية الموت اليومي ابرزها طريق كركوك - بغداد الذي لايمر يوم الا ويشهد اكثر من حادث سير يؤدي الى سقوط ضحايا بسبب الزخم العالي للحركة".

واشار العزاوي الى، ان" ردهات طوارى مستشفى بعقوبة تستقطب من 50-60% من حالات الاصابة اي انها تتعرض الى ضغط كبير بسبب كثرة حوادث السير".