بحوزتهم 100 ألف حبة مخدرة.. اعتقال 3 تجار مخدرات بعملية نوعية في الأنبار

2024-01-10 12:38:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 100 ألف حبة مخدرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارزنا في محافظة بابل تمكنت من تنفيذ عملية نوعية بالتنسيق مع مديرية أمن الأنبار أفضت إلى القبض على (3) تجار مخدرات بعد استدراجهم إلى الرمادي والإطاحة بهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (100) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون كان من المقرر توزيعها بين محافظات البلاد".

وأضاف، أن "المتهمين جرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".