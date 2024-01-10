الأمن يقبض على 3 من تجار المخدرات استدرجهم من بابل إلى الأنبار

2024-01-10 12:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، عن اعتقال 3 من تجار المخدرات، بحوزتهم (100) ألف حبة مخدرة، في عملية وصفها بالنوعية في محافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزنا في محافظة بابل، إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية بالتنسيق مع مديرية أمن الأنبار، أفضت إلى القبض على (3) تجار مخدرات".

وأضاف أن "العملية تمت بعد استدراجهم إلى الرمادي والإطاحة بهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (100) حبة مخدرة نوع كبتاغون كان من المقرر توزيعها بين محافظات البلاد، ولكن يقظة أبطال جهازنا حالت دون تنفيذ مآربهم الإجرامية".

وتابع الجهاز في بيانه: "قد جرت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".