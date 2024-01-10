فلسطين تسعى لأول انتصار في كأس آسيا ومحو خيبة تجربتين سابقتين

2024-01-10 13:30:08 - المصدر: العربي الجديد

سيُشارك منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة توالياً في تاريخه، وعينه هذه المرة على دخول التاريخ وتسجيل نتائج مميزة تساعده على إسعاد جماهيره الكبيرة، التي من المتوقع أن تحتشد في مدرجات الملاعب القطرية خلال مباريات كأس آسيا 2023.

وشارك المنتخب الفلسطيني لأول مرة في نسخة كأس آسيا 2015، وتعرض لثلاث خسارات متتالية أمام كل من اليابان والأردن والعراق، وودع المسابقة من الدور الأول بصفر من النقاط، وبرز تسجيل 11 هدفاً في مرماه مقابل تسجيله هدفاً وحيداً.

وفي نسخة عام 2019، لم يتحسن مستوى المنتخب الفلسطيني كثيراً، إذ تعادل في مباراتين وخسر مباراة وفشل في بلوغ الدور الثاني من المنافسات، وجمع نقطتين فقط، والكارثة كانت بعدم تسجيل أي هدف مقابل تلقي المنتخب ثلاثة أهداف في شباكه.

وفي نسخة عام 2023 يُشارك منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ، وفيما هناك فرصة لتأهل صاحب المركز الثالث من المجموعات، يملك منتخب "الفدائي" فرصة لتحقيق تأهل تاريخي غير مسبوق.

وبعد 6 مباريات خاضها منتخب فلسطين في منافسات بطولة كأس آسيا، يبحث "الفدائي" عن تحقيق أول فوز، إذ تعادل في مباراتين وخسر 4، فيما تلقت شباكه 14 هدفاً مقابل تسجيله هدفاً واحداً فقط، فهل تكون نسخة 2023 في قطر فأل خير من أجل تحقيق أول انتصار ومحاولة صناعة المفاجأة التاريخية بالتأهل إلى الدور الثاني من المنافسات؟