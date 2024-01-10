مبادرة تركمانية من 6 محاور لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك

2024-01-10 13:32:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الأربعاء، مبادرة لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في محافظة كركوك.

اطلقت القائمة المبادرة تحت عنوان "رؤية كركوك 2024 - 2028" وذلك عبر مؤتمر صحفي عقده رئيسها حسن توران والتي تتضمن مبادرة لبدء مسار المفاوضات لتشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك.

وقال توران خلال المؤتمر، إن المبادرة تقدم عرضاً ملخصاً وللمحاور الرئيسية التي تشكل الإطار العام للحكومة المحلية في كركوك وبالأمكان اعتبارها رؤية وطنية شاملة وسياسة عامة تنشد تحقيق واقع مستدام في العيش الكريم لأبناء المحافظة، وتعزز التماسك الاجتماعي والتعافي من السلبيات الماضية برؤية تشاركية جديدة، ويتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم الوطنية تجاه ابناء كركوك، وفق المحاور الرئيسية ادناه:

اولاً: محور تقاسم السلطة (تطبيق الإدارة المشتركة).

ثانياً: المحور الأمني والعسكري.

ثالثاً: محور الأراضي الزراعية (النزاعات الملكية).

رابعاً: محور الاقتصاد والاستثمار (الخدمات والمشاريع والقطاع الصحي والزراعي والصناعي).

خامساً: محور الطاقة والنفط والنقل البري والجوي.

سادساً: محور الثقافة والسياحة والتعايش والسلم المدني.