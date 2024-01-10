2024-01-10 13:38:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخبنا الوطني للسيدات تدريباته في ملعب التاجي بالعاصمة بغداد، تحضيراً للمشاركةِ الخارجية المرتقبة في بطولة اتحاد غرب آسيا للمتقدمات التي تجري في المملكة العربية السعودية خلال شهر شباط المقبل.وقالت عضو اتحاد الكرة، المشرفة على اللجنة النسوية رشا طالب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" تجمع بغداد يستمر لمدة 15 يوماً بقيادة المدرب صالح راضي وجهازه الفني المساعد، بعدها يتوجه المنتخب الى فرنسا لإقامة معسكر تدريبي هناك بمشاركة 27 لاعبة "، مبيناً أن" معسكر فرنسا سيضم اللاعبات المحليات فحسب بحسب بروتوكول التعاون بين البلدين والذي يركز على تطوير الكرة النسوية في العراق، ومن ثم إقامة معسكر آخر في لبنان، تتخلله إقامة مباراتين مع منتخبي لبنان وسوريا الذي سيتواجد أيضاً في لبنان ".وأضافت طالب :" تم تشكيل المنتخب النسوي للساحات المكشوفة ‏بعد استدعاء 50 لاعبة إضافة إلى فتح باب الاختبارات ‏خلال الأيام السابقة ووصول اللاعبات المحترفات الخمس على أن تلتحق ثلاث لاعبات في معسكر لبنان".وتابعت طالب أن" هدف اللجنة النسوية هو عودة المنتخب النسوي الى التصنيف بعد خروجه عام ‏2017 لعدم وجود المشاركات الخارجية أو المباريات الودية"، مشيرة الى أن"الفريق تم تشكيله حديثاً ولكن مع الاحتكاك وخوض المباريات الدولية فمن الممكن أن يحقق أرقاماً لا بأس بها خلال السنوات المقبلة ".