النجم حسين سعيد يرشح 4 منتخبات لنيل لقب آسيا وهذه توقعاته لمنتخب العراق

2024-01-10 13:38:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع النجم الكروي ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق حسين سعيد، يوم الأربعاء، أن تنحصر المنافسة في بطولة كأس آسيا بين أربعة منتخبات هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران، فيما رشّح وصول المنتخب العراقي إلى دور الـ16.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق واليابان سيتأهلان عن المجموعة الرابعة لدوري الـ16 وأتمنى تأهل العراق أولاً لكي لا يصطدم بالمنتخب الكوري الجنوبي في الدور الذي بعده لتنتعش حظوظه في بلوغ دور الثمانية".

وبين أن "منتخبنا واجه إندونيسيا وفيتنام بمباراتين وديتين وتفوق في المواجهتين بسهولة، وكان فارق المستوى واضحاً وهذا يؤكد أن العراق سيتأهل بصحبة منتخب اليابان القوي الذي يقع ضمن مجموعتنا لدور الـ16".

وأكد أن "الاختبار الحقيقي لكاساس ومجموعته التي اختارها ستكون في كأس آسيا"، مشيراً إلى أن "كاساس عمل منذ مدة طويلة في إدارة المنتخب والبحث عن اللاعبين المحليين والمغتربين وتولدت لديه القناعة الكافية ونتمنى أن تثمر جهوده بشكل إيجابي وتحقيق نتائج طيبة في البطولة الآسيوية".

وختم حسين بالقول إن "هناك ملاحظات على خط الدفاع وفي بعض خطوط المنتخب، لكن المدرب كاساس أخذ الوقت الكافي وهو يعلم أين تكمن مناطق القوة والضعف في صفوف منتخبنا واعتقد أنه سيعالج الكثير أثناء البطولة".