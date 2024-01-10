نور أمين: أبحث في بغداد عن فكر مسرحي جديد

2024-01-10 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعربت المخرجة المصرية نور أمين، اليوم الأربعاء ، عن سعادتها بحضور مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح على أرض بغداد ، فيما أكدت مشاركتها في المجال الفكري للبحث عن معرفة جديدة لفكرة المسرح.وقالت أمين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها العراق بلد الحضارات، حيث أشارك في المجال الفكري بمحاور "الدراما قبل وبعد" وكيف نجد معرفة جديدة لفكرة المسرح؛ لأنها تحتاج الى مراجعة أساسية، وإن استقرت منذ زمن بعيد لكن نحن في زمن متغير والثقافة دائماً بحالة حراك من خلال ما يدور على الساحة السياسية والاجتماعية".وأضافت: "نحتاج الى إعادة مساءلة الخطاب المسرحي الغربي الذي انتقل إلينا، وننظر إليه من مفهوم المشاهدة فقط والذي سيحررنا من فكرة الاحتلال المعرفي للمسرح كمنظور مفهوم آتٍ من الغرب" ،لافتة إلى أنني "أتحيز للخطاب الجمالي لأنه نابع من الشعب ومؤثر فيه، ولديه مساحة أكبر لتحرير الخيال والإحساس بالوثاق الإنساني، مثل فنون المسرح، من غناء ورقص وأدب ،إذ إن جميعها تخلق حالة من العدالة بشكل ما، بين المتلقي والإبداع، ويمكن أن يكون هذا غائباً في الخطاب الدبلوماسي السياسي".وتابعت: "طالما كانوا يحاولون اكتشاف مفهوم جديد وهو (الدبلوماسية الثقافية) وكيف تكون الثقافة طريقاً للدبلوماسية السياسية، التي لم تستطع تحقيقه وهذا المفهوم نشأ في أمريكا وهو نوع من التحايل لاستخدام الثقافة كأداة لرأب الصدع".ونور أمين هي مخرجة ومترجمة مصرية مقيمة في ألمانيا، تدربت على منهج مسرحي كامل في البرازيل، بعنوان (المقهورون) وهي كاتبة مسرحية ومصممة رقص مسرحي وباحثة.. حصلت على الدكتوراه في السياسات الثقافية من جامعة ألمانية.