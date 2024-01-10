2024-01-10 13:52:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد النائب يوسف السبعاوي، اليوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، هوية ابرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما اشار الى انه لا يمكن الجزم باكثرهم حظًّا بالفوز بالمنصب.

وقال السبعاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة حسم التصويت على اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ستجري، وفق المعلومات، يوم السبت المقبل، رغم عدم وجود اي بيان رسمي بهذا الاتجاه، لكن هناك توافقات مبدئية للمضي بها"، لافتا الى ان "قائمة المرشحين تقلصت الى ثلاثة، ابرزهم محمود المشهداني وسالم العيساوي".

واضاف، انه" لايمكن الجزم حول اي من المرشحين اكثر حظوظا في الفوز لان كل منهم لديه رصيد معين عند كتلة معينة، مؤكدا بان" الايام المقبلة قد تشهد تطورات تفضي الى تحديد مبكر لهوية من سيكون رئيس مجلس النواب المقبل".

وافاد مصدر سياسي مطلع، أمس الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، بإتفاق بين اطراف الاطار التنسيقي على عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان السبت المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي اتفق خلال اجتماع عقده بمكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، على المضي بعقد جلسة اختيار رئيس البرلمان السبت المقبل".

واضاف، ان "الاجتماع شهد ايضا، دعم قرار رئيس الوزراء بضرورة خروج قوات التحالف الدولي والإسراع بتنفيذه، كما على أكد على ضرورة تغيير المحافظين كافة".