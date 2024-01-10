واردات الأردن من النفط العراقي ترتفع 55% في العام الماضي

2024-01-10 13:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت منصة الطاقة المتخصصة، يوم الأربعاء، أن واردات الأردن من النفط العراقي خلال العام 2023 سجلت زيادة بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022، ما وفّر جزءاً كبيراً من احتياجات المملكة من الوقود.

وبينت أن "الكميات المفرغة من النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث بالعراق في خزانات شركة مصفاة النفط الأردنية في الزرقاء بلغت خلال العام الماضي نحو 3 ملايين و813 ألفاً و336 برميلًا مقارنة بـ2.45 مليون برميل في 2022".

وتابعت أن "واردات الأردن من النفط العراقي -التي تلبي نحو 7% من احتياجات الاردن- شهدت زيادة بنحو 1.363 مليون برميل خلال 2023".

وأشارت المنصة إلى أنه "بموجب الاتفاق الجديد، ارتفعت الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي إلى الأردن إلى نحو 450 ألف برميل شهرياً، بدلاً من 300 ألف برميل شهرياً".

وذكرت أن "واردات الأردن من النفط ومشتقاته ارتفعت خلال العام 2022، إذ بلغت 1.805 مليون طن (13.176 مليون برميل)، مقارنة مع 1.757 مليون طن (12.8 مليون برميل) في 2021".