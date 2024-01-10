كربلاء المقدسة تحرز المركز الأول في بطولة الحساب الذهني العالمية

2024-01-10 13:58:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع- عباس الرحيميحصدت الطالبتان بسملة وفاطمة من محافظة كربلاء المقدسة، المركز الأول في بطولة العالم للحساب الذهني المقامة في الهند.وقالت الطالبة بسملة صباح شدهان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنافسة التي جمعت دول مثل كوريا وروسيا وسوريا والأردن وتركيا لم نجد فيها منافساً قوياً ونداً للمشاركين من العراق"، مبينة أنها "شاركت في (7) مسابقات عالمية للحساب الذهني وتمكنت من الحصول على لقب البطولة ( التشامبيون شب ) في (4) منها".وأضافت بسملة أن "بداياتي مع عمليات الحساب الذهني كانت عندما كنت في الخامسة من عمري حيث دخلت في أحد مراكز التنمية في المحافظة وبدأت في التعلم بالتدريج الى أن وصلت الى هذا المستوى"، لافتة الى "أنني أعمل الآن لأصل الى مراكز متقدمة في هذا المجال".أما فاطمة أحمد محمود فقالت لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تلميذة في الصف الرابع الابتدائي وقد شاركت في المسابقة الوطنية المقامة في العراق وفازت بالمركز الثالث ثم شاركت في المسابقة الدولية للحساب الذهني وفازت بمركز (التشامبيون شب) وهو مستوى فوق الأول".وأوضحت أن "المشاركين العراقيين هم الفائزون دائماً في المسابقات الدولية إذ كانت حصة العراق في حصاده البطولة الأخيرة التي أقيمت مؤخراً في الهند (9) ألقاب بمستوى (التشامبيون شب) و( 3 ) ألقاب بالمركز الأول ولقب واحد بالمركز الثاني"، منوهة بأن "هذه الجوائز تمثل العدد الكلي للمشاركين من العراق البالغ عددهم (13) مشاركاً".