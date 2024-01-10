2024-01-10 14:34:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع وزاري لإعداد جداول موازنة العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا موسعا، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط والثروات الطبيعية، في حكومة اقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية".

واضافت انه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام".