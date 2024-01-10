السوداني: إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق سيمنع التوترات الداخلية والإقليمية

2024-01-10 14:40:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رأى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن إنهاء وجود التحالف الدولي سيمنع المزيد من التوترات وتشابك القضايا الأمنية الداخلية والإقليمية.

وقال السوداني في مقابلة أجراها مع وكالة رويترز وتابعتها "بغداد اليوم": "نحن منفتحون على إقامة علاقات ثنائية والانخراط في تعاون أمني مع دول التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد يشمل ذلك التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية وكذلك شراء الأسلحة".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "إنهاء وجود التحالف الدولي سيمنع المزيد من التوترات وتشابك القضايا الأمنية الداخلية والإقليمية".

وأكد سعيه لخروج سريع للقوات الأمريكية من الأراضي العراقية"، مبينا أن "هناك حاجة حقيقية لإعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة".

ولفت إلى، أن "تصرفات الجيش الأمريكي في العراق تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، كما أن هجمات الفصائل العراقية على القوات الأمريكية تثير الانتقام الأمريكي".

وأشار السوداني الى، أن "العراق يستطيع الدفاع عن نفسه ضد الإرهاب، وينبغي أن يمارس السيادة الكاملة على أرضه وسمائه، وبالتالي نتجنب إعطاء أي شخص ذريعة لجر بلدنا إلى صراع إقليمي".



