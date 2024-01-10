هيئة الإعلام: تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية مستمر وبرسوم مالية محددة

2024-01-10 14:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

الإعلام والاتصالات تواصل تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية في العراق وفق معايير ورسوم مالية محددة









تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أنها تواصل منح رخصة عمل المواقع الإلكترونية والوكالات الإخبارية في العراق وهي الخطوة التي تعتبر الأهم في توفير غطاء قانوني للإعلام الرقمي في البلاد.





وأوضح رئيس الهيئة الدكتور علي المؤيد أن اللائحة الخاصة بتسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية العاملة في العراق جاءت في إطار تنفيذ المادة (17-سادساً/هـ) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لعام 2023 والتي أناطت مسؤوليتها بهيئة الإعلام والاتصالات مقابل رسوم مالية محددة.





وبيّن ان اللائحة تمهد بالأساس إلى دعم الإعلام الإلكتروني الهادف والمحافظة على الأطر المهنية للصحافة الرقمية فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة والخطرة في النشر الرقمي.





وأشار إلى أن عملية التسجيل تم تبسيطها بالقدر الممكن وهي متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن هناك عدداً من المعايير المهنية والأخلاقية والوطنية التي ينبغي على الوكالات المسجلة مراعاتها.





يشار إلى أن الرسوم التي تم إقرارها وفق اللائحة التي صادق عليها مجلس المفوضين في الهيئة كانت بواقع 250 ألف دينار للسنة الأولى، ويكون التجديد بمبلغ 150 ألف دينار عراقي للسنوات اللاحقة.