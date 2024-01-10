وزراء يناقشون مع وفد من حكومة إقليم كوردستان إعداد موازنة 2024

2024-01-10 14:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، أن وفدا من الحكومة الاتحادية ناقش مع وفد من حكومة اقليم كوردستان آلية إعداد موازنة البلاد المالية للعام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان إن وزيرها نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد علي تميم ترأس، اليوم ، اجتماعا موسعا، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني ، و وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط والثروات الطبيعية، في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات إعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء أسعار النفط، والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.