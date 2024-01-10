تخصيص 100 دونم في نينوى لبناء دور واطئة الكلفة للأسر العائدة من المخيمات

2024-01-10 15:14:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، استحصال موافقة محافظ نينوى على تخصيص قطعتي أرض في سنجار والموصل لبناء دور واطئة الكلفة للأسر العائدة من المخيمات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، التقت محافظ نينوى عبد القادر الدخيل خلال زيارتها للمحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع العائدين وسبل دعمهم وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم لهم".

وأضاف البيان، أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استحصلت الوزيرة خلال اللقاء، موافقة المحافظ على تخصيص 50 دونماً في قضاء سنجار و50 دونماً أخرى في مدينة الموصل لبناء دور واطئة الكلفة للأسر العائدة من المخيمات تشجيعاً للعودة الطوعية".