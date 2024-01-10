الأعرجي يؤكد حرص رئيس الوزراء على تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران

2024-01-10 15:46:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، حرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران.

وقالت المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، اليوم، وفداً أمنياً إيرانياً رفيعاً"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء، بحث متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ومستوى إنجاز خطواته بين البلدين".

وأضاف ان "اللقاء شهد اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بأمن الحدود ومنع التهريب والتسلل، إلى جانب التأكيد المشترك على المضي بالاتفاق الأمني بين البلدين، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وجدد الأعرجي "حرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته لخطواته بشكل شخصي وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بالتهاون في تنفيذ بنود الاتفاق".