وزير العدل يوجه بسحب يد ثلاثة موظفين واحالتهم للتحقيق

2024-01-10 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بسحب يد ثلاثة موظفين وأحالتهم للتحقيق في مديرية التسجيل العقاري/ الرصافة الثانية.

وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير العدل خالد شواني، وجه بسحب يد ثلاثة موظفين في مديرية التسجيل العقاري/ الرصافة الثانية لمخالفتهم للقانون وأحالتهم للتحقيق".

واضاف، "تم رصد المخالفات أثناء قيام القائم بأعمال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري للشؤون القانونية بزيارة تفتيشية الى مديرية التسجيل العقاري/ الرصافة الثانية".

واكد البيان، على "مضي الوزير في تطبيق ‏القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي ‏من شأنه إن يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها ‏الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة العامة والحد من ظاهرة ‏التجاوز وهدر المال العام".‏