وزير العدل يوجه بسحب يد ثلاثة موظفين واحالتهم للتحقيق
2024-01-10 15:48:01 - المصدر: واع
بغداد ـ واع
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بسحب يد ثلاثة موظفين وأحالتهم للتحقيق في مديرية التسجيل العقاري/ الرصافة الثانية.
وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير العدل خالد شواني، وجه بسحب يد ثلاثة موظفين في مديرية التسجيل العقاري/ الرصافة الثانية لمخالفتهم للقانون وأحالتهم للتحقيق".
واضاف، "تم رصد المخالفات أثناء قيام القائم بأعمال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري للشؤون القانونية بزيارة تفتيشية الى مديرية التسجيل العقاري/ الرصافة الثانية".
واكد البيان، على "مضي الوزير في تطبيق القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي من شأنه إن يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة العامة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".