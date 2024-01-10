برشلونة يقدم عرضا لضم "جوهرة السويد"

2024-01-10 16:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تقديم برشلونة بعرض رسمي لضم جوهرة الكرة السويدية.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة متمسك بضم لوكاس بيرجفال، لاعب وسط ديورجاردن السويدي.وأضافت الصحيفة، أن برشلونة تقدم بعرض لناديه بقيمة 6.5 ملايين يورو.ومع ذلك، فإن الصفقة لن تكون سهلة على البارسا، في ظل وجود رغبة قوية من جانب آينتراخت فرانكفورت أيضًا لضم اللاعب.وقبل بضعة أيام، قال بيرجفال "أعلم أن هناك الكثير من التكهنات، لكني أحاول التركيز على المنتخب الوطني ويسعدني أن أكون هنا في جولة يناير.. الآن أنا لاعب في ديورجاردن".وأضاف، "أنا فخور بأن ديورجاردن يطلب الكثير من المال لبيعي.. لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السويدي يريد 9 ملايين يورو، مقابل بيع بيرجفال، وهو رقم برشلونة لن يكون مستعدًا لإنفاقه.