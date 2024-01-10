التجارة: معرض بغداد يفتتح اليوم بمشاركة 840 شركة محلية ودولية

2024-01-10 16:52:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازتصوير: علي هاشمتنطلق اليوم، فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمشاركة 840 شركة محلية ودولية .وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة مصطفى العاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47 ستنطلق اليوم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير التجارة أثير الغريري".وأضاف، أن "الدورة الحالية ستكون مميزة من حيث الدول المشاركة والتي بلغت 20 دولة أجنبية وعربية أما عدد الشركات المشاركة فقد وصل إلى 840 محلية ودولية".وأشار، إلى أن "هذا الملتقى الاقتصادي سيحقق تبادلا للخبرات وسيسمح بعقد للصفقات التجارية"، مبينا، أن "العراق يشارك بـ 226 شركة في القطاع الخاص والحكومي والمختلط، بنسخة هذا العام".ولفت، إلى أن "حضور الشركات العالمية إلى بغداد يعد جزءا من الانفتاح العالمي، وهو لم يأتِ من فراغ بل نتاج سياسة خارجية موفقة واستقرار أمني وسياسي ملموس في العراق، ما شجع تلك الدول والشركات الكبرى أن تحط رحالها في بغداد".وأكد، إن "دخول المواطنين طوال أيام المعرض سيكون من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء".